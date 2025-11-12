От 1 декември нов ринг няма да пуска коли от първа и втора екогрупа в София

Кадър Пиксабей

Нискоемисионната зона (НЕЗ) за автомобили в София влиза в сила с разширен териториален обхват от 1 декември. Тази година, освен досегашния "малък ринг", тя ще обхваща и т.нар. "голям ринг".

Контролът ще се осъществява автоматично от 180 камери, разположени на входовете на разширената зона.

Какви са ограниченията?

Както и досега, в зоната "малък ринг" ще бъдат въведени ограничения за движението на моторни превозни средства от първа и от втора екогрупа.

Новото е, че придвижването в разширения "голям ринг" ще е забранено само за автомобили от най-замърсяващата – първа екогрупа.

Всеки може лесно да провери към коя екогрупа спада неговият автомобил. Забраната има за цел да спомогне за подобряване качеството на въздуха в столицата и ще важи в периода от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.

"Здравето е безценно"

"Най-важното е гражданите да разберат, че въвеждането на НЕЗ за автомобили не е антисоциална или дискриминираща мярка, както някои се опитват да внушат. Точно обратното е. Колата е удобство, но здравето е безценно и няма да правим компромис с това", заяви г-жа Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология.

Доклад на екологично сдружение "За Земята" показва, че мярката вече дава резултат. През зимата на 2024-2025 година е отчетен спад в концентрациите на NO₂ с над 10% спрямо предходната. Само през декември 2024 г. намалението в рамките на "малкия ринг" достига 22-25%, пише Блиц

От Столичната община отчетоха, че за втора поредна година София спазва европейските норми за фини прахови частици (ФПЧ10).

По данни от проучване на Сдружение "Въздух за здраве" замърсеният въздух в София е причина за между 1400 и 3000 преждевременни смъртни случая годишно.

Глоби и контрол

"Въвеждането на НЕЗ за зимния сезон 2024-2025 показа висока ефективност. В същото време данните ни показват, че трафикът не се е увеличил извън зоната", коментира Виктор Чаушев, заместник-кмет по транспорта.

По данни на общината, въвеждането на "малкия ринг" е довело до десетократно намаление на нарушенията – от около 20 000 навлизания дневно на най-замърсяващите автомобили през ноември 2024 г., до малко над 2 000 през февруари 2025 г.

Санкциите ще продължат да се налагат. Актовете ще се изпращат на нарушителите по пощата от Столичния инспекторат. За физически лица глобата е от 50 лв. за първо нарушение, а за юридически лица – от 1000 лв.

Къде са границите на зоните?

"Малък ринг": Обхваща територията между булевардите "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Ген. Скобелев", "Сливница" и ул. “Опълченска”.

"Голям ринг": Заключен е между бул. "Сливница"; бул. "Данаил Николаев"; бул. "Ситняково"; бул. "Михай Еминеску"; бул. „Пейо Яворов“; бул. "Никола Вапцаров"; ул. "Атанас Дуков"; ул. "Люба Величкова"; ул. "Сребърна"; ул. "Хенрик Ибсен"; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Важно уточнение от Общината: Граничните булеварди НЕ са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение. Указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират.

