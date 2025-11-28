От 1 декември пускат за продажба стартовите пакети евро

Кадър Нова

От 1 декември започва продажбата на стартовите пакети евромонети

Те ще се продават както на физически, така и на юридически лица

От понеделник започва продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, пощите, както и в БНБ. Те ще се продават както на физически, така и на юридически лица.

От 1 декември може да си купим до два стартови комплекта на човек. Те ще се продават в Централната банка, в пощите, както в клоновете на всички останали банки в цялата страна.

Всеки комплект струва 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали - например има 9 монети по 1 евроцент, 5 монети по 20 евроцента и 2 монети по 1 евро.

Търговците могат да закупят по-голям пакет, съдържащ в себе си 10 стандартни стартови комплекта, но само в клоновете на банките. Цената е 200 лева на обща стойност 102 евро и 30 цента.

“За по-малките номинали от 1 евроцент ще бъдат 9 броя, от 2 евроцента – 7 броя, от 5 евроцента – съответно 6 броя. За по-големите номинали от 1 и 2 евро ще бъдат по два броя”, сподели главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

“Физическите лица ще могат да купуват само по два броя комплекти на една транзакция. Банките в страната ще предлагат освен тези стартови комплекти за физически лица, такива и за юридически. Те представляват същия брой вътре в тези пакети, но ще бъдат 10 и ще бъдат обвити в по-голяма опаковка. Това ще бъде за техните бизнес клиенти”, коментира Цветков.

Комплектите за търговците включват 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента.

И за търговците, и за физическите лица обаче важи правилото монетите да не се пускат в обръщение или да се използват като законно платежно средство преди датата на въвеждане на еврото.

