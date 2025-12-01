От 1 декември разпродават големите пакети с евро за 200 лева

Кадър Нова тв

От днес започва продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, в пощите, както и в БНБ. Те ще се продават както на физически, така и на юридически лица, предаде Парите ни.



Всеки може да купи два стартови комплекта.



Цената на един е 20 лева и съдържа 42 монети на обща стойност 10 евро и 23 цента. Комплектите имат в състава си всички номинали.



Монетите в пакета ще бъдат различни бройки от различните номинали - от 1 евроцент ще бъдат 9 броя, от 2 евроцента – 7 броя, от 5 евроцента – съответно 6 броя. За по-големите номинали от 1 и 2 евро ще бъдат по два броя.



Търговците могат да купят по-голям пакет. Цената е 200 лева на обща стойност 102 евро и 30 цента.



И за търговците, и за физическите лица обаче важи правилото монетите да не се пускат в обръщение или да се използват като законно платежно средство преди датата на въвеждане на еврото.

