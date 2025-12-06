От 1 декември стотици "Поршета" в Русия спряха да се движат

Пиксабей

Стотици собственици на автомобили Porsche в Русия се сблъскаха с неприятна изненада в понеделник, 1 декември, когато колите им внезапно спрели и не можели да се движат или просто изгасвали след стартиране на двигателя, пише OFFnews.bg.

Проблемът изглежда е свързан със системата за проследяване на превозни средства на Porsche (VTS), която автоматично активира блокиране на двигателя, ако загуби сателитен сигнал. Засегнатите модели са още от 2013 година, като дефектите се появяват внезапно и непредсказуемо.

Собствениците съобщават, че някои автомобили се изключват веднага след стартиране, докато други успяват да бъдат запалени едва след като акумулаторът бъде изключен за няколко часа. Някои са опитвали да деактивират сателитната система, за да възстановят функционалността на автомобила.

Представители на Porsche в Русия, както и от централата на компанията засега не са направили официални изявления по случая. В пространството циркулират спекулации за умишлена намеса, но няма конкретни доказателства. Междувременно сервизните центрове и гаражите се напълнили с блокирали автомобили, докато собствениците очакват безопасно решение.

„Проблемът със стартирането наистина съществува, но вече е решен — необходимо е самостоятелно да се изключи блокът VTS (Vehicle Tracking System — фирмената охранителна система на автомобилите Porsche)“, споделя представител на местния Porsche Macan Club.

Компанията Porsche прекрати дейността си в Русия след началото на войната в Украйна през 2022 г. Въпреки това дилърите продължават да внасят автомобили от германската марка на руския пазар чрез паралелен внос. Освен нови автомобили в Русия се доставят и употребявани Porsche.

