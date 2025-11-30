От 1 декември в в Лидл и Кауфланд обявиха цената на шарана за Никулден

Пиксабей

Лидл и Кауфланд обявиха промоциите от 1 декември

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Familia Тоалетна хартия 3-пластова 40 бр./опаковка В асортимента и 8 бр. за 6.79 ЛВ./3.47 € – цена 17,99 лв.; Пресен шаран Изчистен, без люспи ≈ 1.4 kg/ опаковка Цена за kg – цена 8,99 лв.; Свинска плешка без кост Цяло парче ≈ 1.2 kg/опаковка Цена за kg – цена 5,99 лв.; Комбиниран акумулаторен перфоратор Без батерия и зарядно Цена за бр. № 458784 – цена 119,99 лв.; Саламурено краве сирене XXL С повишено водно съдържание 1 kg/опаковка В асортимента и 800 g за 12.39 ЛВ./6.33 € – цена 12,39 лв.; Печурки Произход: Полша 500 g/опаковка Цена за 1 kg – 6.98 ЛВ./3.57 € – цена 3,49 лв,; Бял ориз премиум XXL 2 kg/опаковка В асортимента и 1 kg за 3.25 ЛВ./1.66 € – цена 4,99 лв.; Прясна дъгова пъстърва XXL Изчистена Опакована в защитна атмосфера ≈ 1 kg/опаковка Цена за kg

В асортимента и ≈ 700 g за 14.99 ЛВ./7.66 € за kg – цена 10,99 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Шаран пресен, изчистен, с люспи в опаковка кг – цена 8,99 лв.; Български ориз от района на Пловдив и Пазарджик, 1 кг – цена 1,99 лв.; Вита баница различни видове 740 г – цена 4,49 лв.; ЗЛАТНО ДОБРУДЖАНСКО Слънчогледово олио 1 л – цена 2,39 лв.; PEPSI/ MIRINDA/ 7 UP различни видове 2 л РЕТ (1 л = 1,00ЛВ.) – цена 1,99 лв.; NESCAFE Кафе капсули различни видове 16 бр. – цена 9,49 лв.; Български жълт лук 5 кг в мрежа – цена 2,99 лв.; PARMENTINE Френски картофи премиум качество 1,5 кг – цена 3,99 лв.; Бяло грозде без семки десертно Италия 500 г – цена 3,99 лв.; PARMENTINE Френски червени картофи премиум качество – цена 4,69 лв.; Мини коледна звезда Стайно растение Ø6 см бр. НЕПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА ПОДДЪРЖАЙТЕ ПОЧВАТА ВЛАЖНА – цена 6,49 лв. и много други.

