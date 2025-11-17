От 1 декември влиза в сила промяна за плащанията в Гърция

Пиксабей

От 1 декември задължителната възможност за плащане чрез IRIS влиза в сила за всички транзакции на дребно в Гърция.

Данъчната администрация завършва рамката за свързване на системите за плащане в брой с технологии, като включва незабавни плащания и определя подробно техническите спецификации, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Съгласно решенията на управителя на публичната администрация Йоргос Пицилис и след консултация с участниците на пазара, е приет принципът "Събиране на плащане (карта, IRIS) - Задължително издаване на касова бележка от системата на касовия апарат".

Същевременно се актуализират протоколите от предишни решения (A.1098/2022 и A.1155/2023), определящи начина, по който предприятията ще приемат директни плащания в точката на продажба.

Фирмите ще приемат плащания по IRIS чрез:

ПОС терминал

Услуги на доставчик на електронно публикуване на данни

За участващите заинтересовани страни са определени и конкретни срокове.

Доставчици на платежни услуги (акцептиращи банки и доставчици на информационни услуги):

До 28.11.2025 г. те трябва да представят актуализирана декларация за съответствие с новите спецификации.

FIM и ERP бизнеси (внос, производство, маркетинг, поддръжка):

Краен срок също до 28.11.2025 г. за подаване на актуализирана декларация за съвместимост в съответствие с решения A.1159/2025 и A.1162/2025.

