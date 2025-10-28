От 1 декември влиза в сила забрана за коли от първа и втора екогрупа

Пиксабей

От 1 декември столичната община отново въвежда нискоемисионната зона за автомобили в центъра. Няма да се допускат коли от първа и втора екогрупа. Целта е да се намали замърсяването на въздуха с азотни оксиди и фини прахови частици, предаде Фрог.

И тази зима няма да се допускат стари и замърсяващи автомобили в центъра на столицата. На сайта на столичната община всеки може да провери категорията на своя автомобил и дали има достъп до зоните със забрана. Разширява се забраната за стари автомобили от първа еко група. Обхванат е район от бул „Константин Величков“ до ул. „Сребърна“. Ограничението ще е в сила до 28 февруари 2026 г.

Забраната за „Малкия ринг“ се отнася до МПС-та от I и от II екогрупа. Той обхваща почти цялата Синя зона между булевардите „Васил Левски”, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.

В „Големия ринг“ няма да се допускат коли от I екогрупа, който обхожда Зелената зона на града. Тя е между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.







Граничните булеварди не са част от самата зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

Забраната няма да важи за автомобили, чиито собственици са с постоянен адрес в зоната и имат издаден стикер за паркиране или са лица с увреждания, които притежават карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община или от друга община в България.

