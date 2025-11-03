От 1 декември всички дизелови преди 2007 г. и всички бензинови отпреди 1998 година няма да влизат в центъра на София

Булфото

София, градът, който често диша тежко под мъглата от фини прахови частици, предприема решителна стъпка в битката за по-чист въздух. От 1 декември 2025 година. влизат в сила значително по-строги ограничения в нискоемисионните зони на града, които несъмнено ще разтърсят ежедневието на хиляди автомобилисти, предаде Факти.

„Малкият ринг“ – вече недостъпен за най-старите

Ако Вашият автомобил попада в Първа (I) или Втора (II) екологична група, имате причина да се притеснявате, ако често пътувате в сърцето на столицата. В периода от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. – трите най-мрачни и студени месеца – тези автомобили ще бъдат с пълна забрана за навлизане в т.нар. първи градски ринг.

Говорим за зоната, заключена между бул. „Опълченска“, бул. „Васил Левски“, бул. „Скобелев“ и бул. „Патриарх Евтимий“. Истината е, че именно тези "ветерани" на пътя, чиито катализатори или липсата им често са само формално проверени на годишния технически преглед (ГТП), са сред основните замърсители, особено през зимата. Време е държавата да затегне контрола върху техническата изправност, защото в момента сме свидетели на твърде много очевадно неизправни превозни средства, които някак успяват да минат ГТП.

Разширяване на забраната: Първа група излиза от широкия център

Успоредно с „Маликия ринг“, Първа еко група получава забрана и за навлизане във Втория градски ринг – по-широкия център.

Тази разширена зона включва булевардите „Константин Величков“, „Сливница“ и „Ситняково“ (като границата се простира до улица „Сребърна“). Ограничението важи отново за същия тримесечен период – 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.

Ако се чудите как ще бъдат контролирани тези забрани – отговорът е с автоматизирано видеонаблюдение. Камерите вече следят всяко навлизане и няма да има място за заобикаляне на правилата.

Има ли изключения?

Да, разумът е надделял поне за някои групи граждани. От правилото са изключени:

Собственици на автомобили с постоянен адрес в самата зона, които притежават валиден стикер за платено паркиране.

Хората с увреждания, притежаващи преференциална карта за паркиране, издадена от която и да е българска община.

Работи ли мярката? Статистиката говори

Действията на Столичната община не са просто прищявка, а част от европейска тенденция. Нискоемисионните зони са признати в цяла Европа като един от най-ефективните инструменти за справяне със замърсяването. Именно те директно влияят върху емисиите на фини прахови частици (ФПЧ 2,5, ФПЧ10) и азотен диоксид (NO2), които са сред основните причинители на респираторни и сърдечносъдови заболявания.

Има ли резултат? Категорично да! След въвеждането на малката зона през изминалата зима, Столична община отчита 25% подобрение в качеството на въздуха през първия месец и 10% общо подобрение за целия тримесечен период.

Поглед към бъдещето: Какво предстои?

София няма да спре дотук. Докато в Европа вече има близо 400 такива зони и се очаква те да надхвърлят 500 до края на 2025 г., България догонва. Следващата голяма промяна е насрочена за 1 декември 2027 г., когато към забраната за навлизане в „големия ринг“ (Втория) ще се присъедини и Втора еко група – тогава ограниченията ще станат още по-сериозни.

