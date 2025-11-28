От 1 до 3 декември се променя движението по магистрала "Струма"

снимка: АПИ

През следващата седмица - от 1 до 3 декември, временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Струма“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Промяната се отнася за отсечка в област Кюстендил, а причината е извършването на геодезическо заснемане заради предстоящ ремонт.

От АПИ посочват, че във връзка с промяната, от 08:00 ч. до 17:00 ч. в посочения период, трафикът в посока София между 37-ти и 56-ти км ще се осъществява в активната лента, като поетапно ще се ограничава движението по изпреварващата и аварийната лента.

