От 1 март вдигат цената на водата в Шумен

снимка: Булфото

ВиК – Шумен обяви, че от 1 март 2026 г. цената на водата ще бъде увеличена и абонатите ще заплащат за кубик 3.05 евро (5,96 лв).

Досега кубик вода струваше 2,8 евро (5,48 лв.). Тази цена не е променяна от 2024 г.

В писмо до медиите "Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД заявява, че въвежда одобрените за 2026 г. от КЕВР цени, предава Шум бг.

„Актуализацията е във връзка с одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Промяната на цените на ВиК услугите е необходима с оглед покриване оперативните разходи на ВиК дружеството, включително за заплати, осигуровки, ел. енергия, както и изпълнението на инвестиционната програма, чиято основна цел е подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги“, посочват от ВиК – Шумен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!