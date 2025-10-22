От 1 ноември обявиха план за тежка зима

Пиксабей

Област Кюстендил подготви зимен оперативен план за реакция при тежки метеорологични условия, валиден от 1 ноември до 31 март. Документът определя реда за действие на институциите при снеговалежи, заледявания и прекъснат достъп до отдалечени населени места, предаде Метео Балканс.

Планът включва създаване на кризисни щабове, дежурни телефони, схеми за почистване на близо 293 км от четвъртокласната пътна мрежа, както и конкретни указания за доставки на храна и лекарства до възрастни и самотно живеещи хора в труднодостъпни райони.

По данни на социалните служби и кметовете, около 180 жители на областта попадат в списъка на нуждаещи се от специална помощ при влошени зимни условия. Доставките ще се извършват с високопроходими машини и АТВ-та.

От 22 октомври Българският Червен кръст започва и раздаване на хранителни и хигиенни пакети по програмата „Храни и основно материално подпомагане 2021–2027“. Кметовете и кметските наместници ще съдействат при разпределянето им по селата.

Местните власти подчертават, че целта е навременна реакция при очакваните зимни предизвикателства и осигуряване на достъп до основни услуги за всички жители на региона.

