От 1 ноември пускат първите български евромонети: 10,23 евро за 20 лева

Пиксабей

От 1 ноември банките у нас ще започнат да получават първите еврови монети с българска национална страна. Министерството на финансите призовава търговците да заявят навреме необходимите количества стартови пакети с евро в обслужващите ги банки. Целта е да се осигури безпроблемен преход към новата валута, който започва на 1 януари 2026 г., съобщи БНР.

По думите на зам.-министъра на финансите Методи Методиев, снабдяването на банките с еврови монети с българска национална страна ще започне на 1 ноември 2025 г..

"Тогава започва подзареждането на банките, пощите и търговците с банкноти и монети в евро. БНБ снабдява банките, а впоследствие банките снабдяват пощите и търговците, съгласно сключените между тях договорни споразумения. На 1 декември е другата важна дата, на която започва продажбата на стартовите комплекти с евромонети с българска страна", уточни Методиев.

Стартовите комплекти ще съдържат пълен набор от евро монети, включително тези с българската национална страна, и ще бъдат предназначени както за гражданите, така и за търговските обекти. Те ще позволят на бизнеса да подготви касите си за работа с новата валута още преди официалния ден на въвеждането ѝ.

Комплектите за гражданите ще бъдат на достъпна цена, като стойността им ще е равна на номинала на съдържащите се монети. За търговците ще има по-големи комплекти, които ще осигурят необходимото количество за връщане на ресто в евро от първия ден на новата валута.

Цените на стартовите комплекти:

За физически лица: комплект с монети за около 10,23 €, продаван за 20 лева.

За бизнес клиенти: комплект на стойност около 102,30 €, продаван за 200 лева, и без ограничение в броя на закупуваните комплекти.

Евромонетите с българска национална страна ще се продават на гражданите основно чрез банките и пощенските клонове.

Бизнесите пък ще имат възможност от ноември и през декември да получават по-големи количества евро на основата на предварителни договори ("top-up" договори), които ще улеснят плавния преход към новата валута.

По данни на Министерството на финансите, към 31 юли 2025 г. от 265 общини в страната, 233 вече са актуализирали своите нормативни документи - основно тези, свързани с местните данъци и такси - за да могат да работят с евро от началото на 2026 г.

В началото на септември ще бъде даден старт и на национална информационна кампания, която ще се проведе на местно ниво и ще има за цел да запознае гражданите и бизнеса с всички етапи от въвеждането на еврото, включително правилата за двойно обозначаване на цените и мерките за защита на потребителите.

