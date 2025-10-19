От 1 ноември всички плащания задължително през ПОС терминал в Гърция

Пиксабей

От 1 ноември 2025 г. в Гърция платежната система IRIS навлиза в нова ера, със задължително използване на ПОС терминали за всички физически и електронни бизнеси.

Глобата ще достига до 20 000 евро за тези, които пренебрегват регламента, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Промяната е част от законопроекта за Националния митнически кодекс и има за цел да подобри прозрачността и проследимостта на транзакциите, да ограничи укриването на данъци и да ускори плащанията.

IRIS позволява незабавни парични преводи от сметка в сметка, чрез мобилното банкиране на всяка банка, без използване на карта. Транзакциите се извършват в реално време, с QR код или мобилен номер.

Лимити и комисионни

До 500 евро на ден за преводи между физически лица (IRIS P2P). До 500 евро на ден за плащания от физически лица към професионалисти (IRIS P2B). Максимален дневен лимит: 1000 евро.

P2P транзакциите остават безплатни, докато P2B транзакциите подлежат на малка комисионна, начислявана на професионалиста.

Строги глоби за нарушителите

Всички транзакции чрез IRIS или мобилно банкиране трябва да се извършват чрез ПОС, свързан с AADE.

Санкциите за тези, които не спазват изискванията, са сериозни:

Глоба от 10 000 евро за фирми с аплографски книги20 000 евро за дубликати.

За професионалисти в малки населени места или нетуристически острови се предоставя 50% отстъпка.

Нови ограничения от 2026 г.

От януари 2026 г. дневният лимит за P2P транзакции се увеличава до 1000 евро, докато месечният лимит достига 5000 евро.

За плащания между фирми (P2B) максималният лимит ще бъде 31 000 евро.

Освен това, през втората половина на 2026 г. IRIS ще се свърже с европейската мрежа EuroPA, улеснявайки трансграничните плащания в страни като Италия, Испания, Португалия, Полша и скандинавските страни.

Експлозивен ръст на транзакциите

DIAS, която управлява системата, прогнозира впечатляващо увеличение на участието. От 8000-те бизнеса днес, се очаква броят им да се умножи до края на 2025 г.

IRIS вече има 3,8 милиона потребители и 565 000 професионалисти.

През 2025 г. са регистрирани 68 милиона транзакции, в сравнение с едва 787 000 през 2020 г., показател, който показва, че IRIS се развива в ключов инструмент за дигитална търговия в страната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!