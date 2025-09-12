От 1 октомври собствениците на имоти в Букинг и Airbnb са заплашени с 20 хиляди евро глоба в Гърция

Пиксабей

До 20 000 евро глоба за неправилно отдаване под наем на имот в Гърция

От 1 октомври 2025 г. собствениците на имоти, активни в Airbnb и други платформи, ще бъдат задължени да работят в нова, изключително строга рамка, с контрол, спецификации и глоби, предаде Нова тв.

Новият режим предвижда всеки имот задължително да има застраховка „Гражданска отговорност“, клетвена декларация от електротехник за редовна електросистема, детектори за дим, релета за течове и пожарогасители, табели за евакуация и аптечка. Освен това са необходими сертификат за борба с вредителите и дезинсекция, ръководство с телефонни номера за спешни случаи, както и пълни спецификации за осветление, вентилация и климатизация, пише Нова.

Проверки на място ще се извършват от екипи на Данъчна полиция и Министерството на туризма с десетдневно предизвестие, но с непременно наличие на официален документ за самоличност, писмена заповед и записване на нарушенията.

Глобите, започват от 5000 евро за първо нарушение,

10 000 евро за второ в рамките на една година, 20 000 евро за трето.

Отказът на достъп на инспектори до имота автоматично се счита за нарушение.

Правителството се опитва да сложи край на една реалност, която обременява обществото.

В центъра на Атина работят почти 60 000 обяви за Airbnb,

което оставя много малко жилища, достъпни за дългосрочно отдаване под наем.

В Цикладите цените на малкото налични жилища напомнят на цени от Лондон, където лекари,

учители и държавни служители не могат да си намерят жилище.

С тази мярка държавата се опитва да балансира туризма.

Очакванията са глобите да действат като възпиращ фактор за дребните собственици, но предстои да

стане ясно дали ще спре вълната от обяви, която продължава да расте с рекордни темпове.

