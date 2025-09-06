От 1 октомври влиза в сила забрана за дизелови коли с Евро 5

Пиксабей

От 1 октомври 2025 г. в четири северни области на Италия – Ломбардия, Пиемонт, Венето и Емилия-Романя, влиза в сила забрана за движение на дизелови автомобили от екологичен клас Евро 5. Ограничението ще важи в делнични дни до пролетта на 2026 г., а след това – всяка есен и зима, като част от мерките за подобряване на качеството на въздуха. Въпреки това италианското правителство, начело с премиера Джорджа Мелони, обмисля да отложи прилагането на мярката, предаде 24 часа.

Забраната се отнася до всички населени места с над 30 хил. жители в четирите региона. В Емилия-Романя тя ще включва и зоната около Болоня, както и доброволно присъединилите се общини Фиорано Моденезе, Маранело и Рубиера. Забраната важи не само за местните жители, но и за всички, които преминават през засегнатите райони с дизелов автомобил Euro 5.

Часовете на забраната са различни според региона. В Ломбардия с център Милано -от 7:30 до 19:30. В останалите региони: от 8:30 до 18:30. Извън тези часове, както и през уикендите и празничните дни, движението ще бъде разрешено.

Регистрациите на нови коли в ЕС спадат с 1,9% през първото тримесечие на 2025 г., в България нарастват с 0,9 на сто

Дизеловите автомобили в Турция намаляват с близо 32%

Мерките се различават леко между отделните региони.В Пиемонт с център Торино : от 1 октомври 2025 до 15 април 2026 г., а в следващите години – от 15 септември до 15 април. В Ломбардия ограниченията ще бъдат целогодишни, във Венето с център Венеция - от 1 октомври до 30 април, а в Емилия-Романя с център Болоня - от 1 октомври до 30 март.

Автомобилите с дизелов двигател Евро 5 са произведени между 2011 и 2015 г. В засегнатите региони те са над 1 милион. Не всички собственици на такива коли ще бъдат напълно ограничени. Системата Move-In (Monitoring of Vehicles for Environmental INnovation) позволява годишно ограничен пробег, като автомобилът се оборудва с GPS устройство за проследяване. Ако не бъде надвишен годишният лимит, колата може да се движи свободно.

Макар че забраната беше официално въведена от правителството на Мелони през септември 2023 г. в отговор на две съдебни решения на Съда на ЕС относно замърсяването, сега транспортният министър Матео Салвини настоява за отмяна или поне отлагане на мярката.

„Работя лично по поправка към предстоящия Закон за инфраструктурата, за да избегнем тази забрана, която ще създаде сериозни семейни, трудови и търговски затруднения, особено в долината на река По", заяви Салвини. Според него екологичният преход трябва да бъде „съпровождан, а не налаган със строги забрани".

Проектозаконът, в който се обмисля въвеждането на промяната, вече е в Камарата на депутатите и има време до средата на юли за неговото евентуално изменение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!