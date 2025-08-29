От 1 септември: Влизат в „Ергенът: Любов в Рая“

Кадър БТВ

Първите участници в „Ергенът: Любов в Рая“ – любов, амбиции и мечти

Премиерата на новото романтично риалити шоу „Ергенът: Любов в Рая“ е на 1 септември, а първите двама участници вече са представени. Емили Шишкова и Джан Микеле Рата се впускат в търсене на истинската любов и са готови да направят всичко, за да я открият, предаде Нова Варна.

Емили Шишкова – красивата мечтателка от Стара Загора

27-годишната Емили Шишкова е родена в Стара Загора, но в момента живее в село Кравино. Зодия Близнаци, тя определя красотата си като своето най-силно оръжие. За нея мъжът на мечтите е красив, богат и здрав.

Емили споделя, че никой досега не е правил за нея изключително романтичен жест, нито тя за някой мъж, но вярва, че идеалната двойка се гради от красиви, богати и образовани партньори.

Джан Микеле Рата – наполовина българин, наполовина италианец, изцяло романтик

25-годишният Джан Микеле Рата живее в Пловдив и е зодия Лъв. Половината му корени са италиански, но сърцето му е отворено изцяло за любовта. Сам определя най-големите си качества като дисциплината и способността да се адаптира като хамелеон.

Най-романтичният момент в живота му остава лична тайна, но Джан Микеле признава, че за него романтиката е емоция, а не материален жест. Жената на мечтите му е чаровна, интелигентна и женствена. Идеалната двойка за пример в живота му са неговите родители.

Готови за любов в рая

И Емили, и Джан Микеле заявяват категорично, че са готови на всичко в името на любовта. Дали ще я намерят под слънцето на „Любов в Рая“ – ще разберем съвсем скоро, когато романтичните истории оживеят на екран.

