От 1 септември по Нова тв

Кадър Нова тв

Голямо разнообразие от предавания и истории очакват зрителите на NOVA

през есенния телевизионен сезон. Богатата програма ще предложи както любими публицистични формати

и авторски рубрики, така и най-мащабните и вълнуващи предавания в българския ефир - „Игри на волята“

(от 8 септември), музикалното забавно шоу „Пееш или лъжеш“ (от 28 септември), социалния експеримент

Big Brother (21 септември), както и продължението на българския сериал „Клетката“.

От понеделник, 1 септември, водещите Мира Иванова и Виктор Николаев ще дават старт на сутрешния

блок на NOVA „Здравей, България“ малко преди 06:00 ч. със задълбочен поглед върху актуални събития

и теми. Рубриките в предаването – „По следите“ на Вероника Димитрова, „Числата на седмицата“ с Ева

Костова, „Пълен абсурд“ на Румен Бахов и „Високо напрежение“ с Татяна Йорданова – ще допълнят

богатото разнообразие от истории в предаването.

На 1 септември публицистичното предаване „Пресечна точка“ ще посрещне публиката с ново лице –

Юлия Манолова. Водещата на Новините на NOVA NEWS ще замести Анна-Мария Конова, която излиза в

отпуск по майчинство. Със своя богат журналистически опит, Юлия Манолова ще търси пресечната точка

на най-важните теми от деня в дискусия с лидери на мнение и известни личности всеки делничен ден,

веднага след Новините на NOVA в 16:00 ч.

От 6 септември „Събуди се“ се завръща в познатото време 07:30 ч. до 11:00 ч. със специално издание в

Деня на Съединението на България и водещ Марина Цекова. Всяка събота и неделя зрителите ще могат да

видят и рубриките на авторите Деси Банова-Плевнелиева („Тук и сега“) и Краси Боев („Нищо лично“), а

Мариян Станков-Мон Дьо ще даде начало на дванадесетия сезон на своята поредица, озаглавен „Часът на

истината“. През септември в „Събуди се“ най-екзотичните кътчета в цял свят ще оживеят с новите

приключения на журналистите на NOVA в „Непознатите земи“, чието разширено издание може да бъде

проследено по NOVA NEWS.

Ромина Тасевска ще даде началото на шестнадесетия сезон на „Съдебен спор“ на 6 септември.

Справедливостта ще бъде потърсена в залата на съдебното риалити, а новите заплетени правни казуси ще

бъдат разглеждани всяка събота и неделя в 11:00 ч.

В първия епизод от новия сезон на „Темата на NOVA“ на 6 септември, веднага след централната емисия

новини, журналистът Петър Антонов ще представи вълнуващи истории за граници, които не минават по

земята, а през душата, през корена, през езика, през паметта. Скоро след Съединението части от

някогашна България остават завинаги извън границите й, но хора с една кръв, разделени от бодливата тел

и от времето, днес отново търсят път едни към други.

Предаването на Галя Щърбева „Да хванеш гората“ ще срещне зрителите с последните мохикани от

Странджа на 7 септември в 16:00 ч. Героите в историята са двойка фермери, работили в миналото като

агроном и инженер. Те приготвят кашкавал по 100-годишна рецепта и са съумели да запазят това ценно

знание, предадено им от 90-годишен майстор. Продуктите, които използват за своите продукти пък взимат

единствено от собственици на пасищно отглеждани животни.

„На фокус с Лора Крумова“ ще се завърне в ефир на 7 септември. От 16:30 ч. до 19:00 ч.

публицистичното предаване ще продължи да фокусира вниманието върху качествена журналистика,

горещи теми, ексклузивни събеседници и необикновени срещи. Рубриките на журналистите Мария Йотова и

Виктория Бояджиева отново ще запознават зрителите с вълнуващи герои и техните истории. Не

пропускайте да проследите и специалните интервюта на водещата Лора Крумова, които стартират след

централната емисия новини от следващата неделя.

На 8 септември любимото лайфстайл предаване „На кафе“ ще даде началото на рекорден 24-и

телевизионен сезон, който обещава много изненади, любопитни рубрики и откровени разговори.

Емблематичната водеща Гала и панелистите Кристина Патрашкова, Лора Капустина, Юлиан Константинов,

Дарин Ангелов и Георги Блажев ще бъдат заедно със зрителите всеки делничен ден от 9:30 ч. до 12:00 ч.,

за да ги заредят с добро настроение, огромна доза положителни емоции и вдъхновение.

Най-важните събития от деня ще бъдат обобщавани в късната емисия на Новините на NOVA, която отново

ще се излъчва в 23:00 ч. от 8 септември.

В навечерието на новата учебна година, „Ничия земя“ ще срещне публиката с изключителния 17-годишен

Юлиян, който е печелил стотици награди за своите поезия и есета, но никога не е присъствал лично на

връчването на наградите. Защо Юлиян е по-различен от повечето деца на неговата възраст, защо няма

пари за пътувания и защо често е единственият ученик в клас? На 13 септември в 18:00 ч. Даниела

Тренчева отвежда зрителите в село Бараково, за да покаже литературните образи от предходни векове.

Тази година „Сделка или не“ отбелязва впечатляващите 20 години в ефир. На 15 септември от 18:00 ч.

водещият Ненчо Балабанов ще даде старт на новите епизоди, които обещават още напрежение, емоции и

много изненади. По повод юбилея, Банкера е подготвил специален подарък във втората седмица на

предаването. Каква е тя и какво още предстои за участниците? От 22 септември в „Семейни войни“ пък

водещият Цветомир Иванов отново ще посреща най-забавните семейства всяка делнична вечер от 17:00 ч.

От 1 септември „Твоят ден“ с водещ Лора Инджова ще бъде с обичайната си продължителност – до 12:00

ч. На 10 септември специално студио ще отрази годишната реч на председателя на Европейската комисия

Урсула фон дер Лайен. Съботното публицистично предаване „Офанзива“ с водещ Любо Огнянов, „Денят

на живо“ с Наделина Анева, „Социална мрежа“ с Милена Янинска, „Челюсти“ с Диана Найденова,

„Пулс“ с Гергана Добрева и „Ревизия“ с Йордан Бързаков ще продължат да информират за най-

актуалните теми по NOVA NEWS. Рубриката на журналиста Цвета Гагарова „Близо до спорта“ става

отделен сегмент, който ще се излъчва всяка неделя от 16:00 ч. Специалната едночасова емисия новини на

NOVA NEWS в 13:00 ч., която включва коментари и анализи по горещи теми със събеседници, ще продължи

да представя важните събития от деня.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!