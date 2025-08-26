От 1 септември вдигат цената на "ровинета" от 28 на 50 евро

Пиксабей

От 1 септември 2025 г. в Румъния влизат в сила изменения в Закона №141/2025, които предвиждат значително увеличение на тарифите и санкциите, свързани с електронната пътна такса за леки автомобили – т.нар. румънска винетка или "ровинета". Това съобщиха от Регионалната дирекция за пътища и мостове – Констанца (DRDP Constanța), пише kvorum-silistra.info.

🔺 Годишната такса за винетка се увеличава от 28 евро на 50 евро, с включен ДДС.

🔺 Глобите за липса на винетка се удвояват, като новият диапазон е между 500 и 1 000 леи, вместо досегашните 250 – 500 леи.

⚠️ Властите уточняват, че винетките, закупени преди влизането в сила на промените, остават валидни до изтичането на срока, за който са били издадени.

📌 DRDP Констанца напомня на всички шофьори да проверяват валидността на винетката преди пътуване, за да избегнат санкции. Нарушенията се установяват автоматично чрез видео наблюдение.

Мерките са част от по-широка законодателна реформа за актуализиране на пътните такси и финансиране на инфраструктурата в Румъния.

