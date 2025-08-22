От 1 септември влиза строга забрана в ЕС

Пиксабей

Съставката Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), използвана в някои гел лакове и гел системи за нокти, ще бъде официално забранена за употреба в Европейския съюз от 1- ви септември 2025 г. Решението идва след като още през октомври 2023 г. веществото бе класифицирано като токсично за репродукцията. Мярката е част от по-широката политика на ЕС за гарантиране на висока степен на защита на човешкото здраве. В обхвата на забраната попадат и други вещества, определени като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, които не се допускат в козметични продукти. Още след обявяването на предстоящото ограничение, много производители в сектора започнаха да променят формулите си, като заменят TPO с по-безопасни алтернативи. След влизането на забраната в сила, Регионалните здравни инспекции ще извършват рутинни проверки на козметични обекти. Ако бъдат открити продукти, съдържащи TPO, ще се издават предписания за незабавното им спиране и изтегляне от употреба. Решението е стъпка към по-безопасна козметична индустрия и по-голяма защита на потребителите, като изпраща ясен сигнал, че здравето стои над модните тенденции.

