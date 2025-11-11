От 1 януари: Ето как ще се закръглят парите ви за пенсия в пенсионния фонд по курса лев - евро

Пиксабей

Ето какво ще се случи с индивидуалните партиди за пенсия (втори и трети стълб) при приемането на еврото:

💶 Превалутиране на Индивидуалните Пенсионни Партиди

Автоматично и Безплатно Превалутиране:

Личните пенсионни спестявания във втория (Универсални пенсионни фондове) и третия стълб (Доброволни пенсионни фондове) ще бъдат превалутирани автоматично и безплатно.

Няма да се изискват никакви действия от осигурените лица, нито ще има такси или удръжки.

Фиксиран Курс:

Превалутирането ще се извърши по фиксирания курс на Българската народна банка (БНБ):

1 EUR = 1.95583

Това гарантира, че няма да има загуба на стойност на натрупаните средства.

Закръгляване:

Получената сума в евро ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая (до евроцент), по стандартното математическо правило за закръгляване (ако третият знак е 5 или по-голям, вторият се увеличава с единица).

Дялове и Стойност:

Броят на дяловете във Вашата индивидуална партида се запазва.

След преминаването към евро, стойността на един дял на пенсионните фондове ще започне да се изчислява и оповестява в евро.

Общата сума в евро се изчислява, като броят на дяловете се умножи по новата стойност на един дял в евро.

Бъдещи Вноски:

Всички осигурителни вноски след 1 януари 2026 г. ще постъпват директно в евро.

Вноски, които се отнасят за периоди преди тази дата, ще бъдат преизчислени от НАП в евро, преди да бъдат преведени към съответния пенсионен фонд.

Въвеждането на еврото не променя основните правила за натрупване, управление, изчисляване на пенсии и наследяване на средствата по индивидуалните партиди.

Основно обобщение: Няма да има промяна в стойността на Вашите спестявания; те просто ще бъдат преизчислени от левове в евро по фиксиран курс 1.95583.

