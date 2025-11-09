От 1 януари ДДС вдига цените на почивките

Пиксабей

ДДС ще вдигне цените на пакетните почивки и екскурзии, които се предлагат от туроператори и туристически агенти. Това е един от вариантите за бизнеса вследствие на готвените промени, свързани с туроператорите от Министерството на финансите. Съгласно решение на Съвета на Европейския съюз и привеждането му в националното законодателство се предвижда годишният оборот на данъчно задължените лица, които извършват туристическа услуга, да се формира по общия ред, пише "Телеграф".

Досега фирмите в този бранш се регистрираха по ДДС и плащаха този данък, при условие че печалбата от предлаганата посредническа услуга надхвърля 100 000 лева. За тях ставката е диференцирана и е в размер на 9%.С промените се вменява задължение на туроператорите да декларират и да се облага с ДДС общият им оборот, обясни Мариана Пеловски, собственик на туристическа агенция, пред „Телеграф“.

Ако парламентът приеме това изменение, то ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.

Вследствие на това бизнесът има три варианта да процедира. Единият е да вдигне цените на пакетите с 9 на сто. Така, ако досега една екскурзия за чужбина е струвала 1000 лева, ще поскъпне с 90 лв. Втората възможност е да поемат този разход за собствена сметка, тоест да не променят цените и условията за предоставяне на пакетните услуги. Третият вариант е да бъдат намалени предлаганите услуги. Например, ако досега в пакета се включва транспорт, настаняване и изхранване, за да не се повишава цената му, има вероятност да отпадне една от включените в цената услуги, например да се намали броят на храненията, да няма транспорт или други. Също така, ако туроператорите включват например екскурзии и туристически обиколки в пакета за потребителите, те могат да бъдат изключени и да се заплащат допълнително, обясниха туроператори.

От финансовото министерство уточняват, че промяната е за всички нерегистрирани за целите на ЗДДС лица, които извършват туроператорска дейност.

Освен туроператорите с ДДС върху общия оборот от дейността ще се облагат и дилърите на дрехи втора употреба, посочиха от Министерството на финансите.

Преди дни и председателят на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма” Павлина Илиева призна за проблема. „Някои туроператори и туристически агенти дори взимат само маржа на печалбата при пакетите за екскурзии за Европа. За трети страни не си ги включват в оборота, за което от Министерството на финансите казват, че е нарушение”, каза Илиева пред „Травел нюз“. И добави, че става въпрос за нелоялна конкуренция от колеги, които смятат само маржа за оборот. Нормално е за оборот да се смята всичко, което влиза като приход в една фирма.

Конкуренцията в бизнеса с почивки и екскурзии е жестока, заяви Мариана Пеловски. Тя посочи, че има много случаи, в които агенция предлага пакетни почивки, купени с отстъпка от голям туроператор, на цена под тази, на която продава големият. Така например, ако за дадена екскурзия цената е 500 лв., а агентът е договорил отстъпка от 100 лева, я пуска в много сайтове за 400 лв. А това е цена под тази, на която я продава големият туроператор, посочи Пеловски. Идеята е да привличат повече клиенти при тях, обясни експертът.

Министерството на туризма започва издаването на заповеди за заличаване на първите 40 нередовни туроператора от Националния туристически регистър, съобщи THExperts, позовавайки се на информация от ведомството. Общият брой на дружествата, които предстои да бъдат заличени, надхвърля 300. Процедурата по заличаване на регистрацията на дружества, вписани като туроператори в Националния туристически регистър (НТР), но непредставили валидна задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“ в изискуемия срок, започна преди няколко месеца. В регистъра има над 5000 фирми, но част от тях не са внесли документи.

