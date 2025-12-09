От 1 януари курсът на парите ни заиграва на страницата на БНБ

Пиксабей

Българската народна банка (БНБ) ще публикува на 1 януари 2026 г. на интернет страницата си за първи път валутни курсове на чуждестранните валути към еврото и на еврото към чуждестранните валути, съобщават от централната банка. След тази дата БНБ ще обявява валутни курсове всеки работен ден за България, цитира Стандарт.

С оглед решението на Министерски съвет от месец ноември, според което 31 декември 2025 година и 2 януари 2026 година бяха обявени за неприсъствени дни заради необходимостта от време, в което финансовият и нефинансовият сектор ще трябва да направи технологични промени във връзка с въвеждането на еврото у нас, БНБ посочва, че следващата дата за публикуване на валутни курсове ще бъде на 5 януари 2026 година.

Съобщението на централната банка е във връзка с изискванията на Валутния закон, според който за счетоводни и статистически цели се използват референтните валутни курсове, публикувани на интернет страницата на БНБ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!