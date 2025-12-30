От 1 януари ограничават скоростта в гръцките градове до 30 км/ч

снимка pexels

От 1 януари 2026 г. в Гърция влизат в сила значителни промени в Кодекса за движение по пътищата (КЗД), насочени към подобряване на пътната безопасност чрез по-строги правила и намаляване на скоростта в населените места, съобщават от "24 часа".

Най-важната промяна е въвеждането на 30 км/ч като общо ограничение на скоростта за всички градски улици с едно или две платна и една лента за движение във всяка посока, освен ако не е указано друго с пътен знак. Към днешна дата общото ограничение е 50 км/ч. Целта е да се намалят инцидентите с пешеходци и мотоциклетисти.

Ще се налагат по-строги глоби, включително за незначително превишена скорост. Системата за санкции е преработена, като се набляга на тежестта на нарушението и наказанието на водача, а не само на превозното средство.

Глоби за превишена скорост:

Превишаване до 20 км/ч над допустимата: 40 евро глоба.

Превишаване с 20-30 км/ч: 100 евро глоба и 20 дни лишаване от книжка.

Превишаване с над 50 км/ч: 700 евро глоба и 60 дни лишаване от книжка.

За първи път се въвеждат кумулативни наказания за повторни нарушения. При повторно извършване на сериозно нарушение в рамките на 5 години глобите и срокът на лишаване от правоуправление се увеличават драстично (напр. втора глоба от 2000 евро и 1 година без книжка).

Други важни промени са дигитален контрол като властите планират широко разполагане на над 2500 камери за автоматично засичане на нарушения като превишена скорост, използване на телефон, липса на колан/каска. Използване на мобилен телефон като глобата е 350 евро и 30 дни лишаване от книжка още при първо нарушение. Глобите за неправилно паркиране също стават по-строги, като варират от 20 до 150 евро, а често се конфискуват и регистрационните номера. Пътник на мотоциклет без каска вече също носи отговорност и подлежи на глоба.

Тези мерки целят да променят културата на шофиране в Гърция и да намалят броя на фаталните инциденти по пътищата.

