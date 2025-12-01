От 1 януари плащаме в евро за паркиране в синя зона

Пиксабей

Община Пловдив твърдо няма да вдига цената за паркирането в синя зона след Нова година, когато се въвежда евро. За час престой от 1 януари ще се плащат 2 лева или 1.02 евро на час с изпратения SМS, предаде Марица.

При таксуване на паркомат, каквито в Пловдив вече са 98, минималната сума за плащане е 0.50 евро, гласи изменението на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги, оповестена за обществено обсъждане в сайта на Община Пловдив. Промените са свързани с въвеждането на еврото и закръгляне на лева към европейската валута. Проектът ще се гласува на последната сесия за тази година, насрочена за 18 декември.

За паркинги на самообслужване с автомат и достъп до стадион Пловдив и Гребна база цената се намалява с 0,02 евро и става едно евро, тъй като монтираните устройства не могат да връщат ресто с монети от един или два цента. Според администрацията това няма да повлияе съществено на приходите на ОП „Паркиране и репатриране”, които от началото на тази година досега стигат около 9 млн. лева.

Карти за свободно плуване в общинския басейн „Младост” за осем пъти на месец ще струват 51.13 евро /100 лв./, за ползване на тенис корт на ОП „Младежки център” за един час ще плащаме 10.23 евро /20 лв./, за два часа на фитнес площадката – 12,78 евро /25 лв./, а за нощувка в хотела на предприятието в двойна стая на Гребния канал – 40.90 евро /80 лв./.

Към евро са приравнени и цените на ОП „Градини и паркове”. Например, за отсичане на дърво с автовишка цените тръгват от 61.39 евро /120 лв./ до 319.05 евро /624 лв./ в зависимост от височината и клоните. Общинското предприятие ще продава дърва за огрев срещу 24.54 евро /48 лв./ за кубик, компост – за 64.42 евро /126 лв./ за един тон. Наредбата влиза в сила от 1 януари.

Цената на билета в градския транспорт също ще се обсъжда на следващата сесия по предложение на администрацията. Тя не се включва в наредбата и ще се гласува отделно. Билетчето ще струва 50 цента, след като цената му се намали на 98 стотинки, както „Марица” писа. Общината и превозвачите се разбраха да не се доплаща един цент, тъй като при закръглянето на един лев цената става 51 цента. Целта е да е удобно за пътниците и кондукторите.

Електронната система в повечето от автобусите не работи, иначе при таксуване с карта билетът щеше да струва 0.51евро.

