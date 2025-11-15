От 1 януари по 2 евро за безплатна храна и тонизиращи напитки

Пиксабей

Не по-малко от две евро на ден за храна и едно евро за тонизиращи напитки става от 1 януари 2026 година стойността на безплатната храна, която се полага на работещите в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Това предвижда промяна в специалната наредба за реда за осигуряване на безплатна храна, обяви вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов.

До момента стойността беше съответно два лева и един лев за храната и напитките.

Атанасов уточни, че право да ги получават имат работещите под земята и при йонизиращи лъчения, водолази, екипажите на кораби.

"Лекари, които оперират, акушерки, операционни сестри, в дните, в които извършват операции, при контакт с биологични агенти и клинични лаборатории. Производството и преноса на електрическа и топлинна енергия, включително ремонтно обслужване в технологичния транспорт. При добива, преработката и обогатяването на полезни изкопаеми, за металургията", посочи той.

На безплатна храна и напитки имат право и хората, които полагат нощен труд, работещите на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време, както и работа в производства с непрекъсваем процес на работа.

