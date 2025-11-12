От 1 януари с еврото длъжниците ще плащат по-малко

Пиксабей

Законната лихва, която се прилага за просрочени задължения, да бъде намалена от 10 на 8%, предаде 24 часа. Това предвижда проект за промени в постановление на Министерския съвет, публикувани за обществено обсъждане. Причината за намаляването е въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. От тази дата законната лихва ще бъде съобразена с лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка. Така тя ще се намали с 2% и ще се прилага по търговски сделки, облигационни сделки и за публични задължения, пише 24 часа.

При сравнителен анализ с останалите държави от ЕС се установило, че България поддържа една от най-високите законни лихви при просрочие заради голямата фиксирана добавка от 10%, въведена още през 1994 г., когато икономическите условия и нивата на инфлация са били коренно различни. Сега тази надбавка се счита за необосновано висока и изкривяваща реалните икономически отношения между длъжници и кредитори.

Ако промяната бъде приета, това ще означава известно облекчение за длъжниците при просрочени плащания, без да се подкопава стимулиращият ефект за навременно изпълнение на задълженията. За кредиторите пък остава гаранцията, че законната лихва ще се изчислява по прозрачен, предвидим и съобразен с европейските стандарти механизъм.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!