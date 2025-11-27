От 1 януари спира системата за плащане с левове "Бисера 6" на Борика

Кадър Борика

Системата за левови преводи БИСЕРА6 спира работа от 2026 година

Системата за обслужване на клиентски преводи в левове БИСЕРА6 ще преустанови дейността си, считано от 1 януари 2026 година. Решението беше взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), съобщи пресцентърът на институцията.

Централната банка даде официално съгласие на оператора "БОРИКА" АД да прекрати функционирането на системата. Мярката е пряко свързана с планираното въвеждане на еврото като законно платежно средство в Република България от същата дата.

Обезсилване на лиценза

Считано от първия ден на 2026 година, издаденият лиценз на "БОРИКА" АД за извършване на дейност като оператор на платежната система БИСЕРА6 ще бъде обезсилен. Това е логична стъпка в процеса на замяна на националната валута с единната европейска валута, което налага промяна в платежната инфраструктура на страната.

Гарантирана стабилност

От БНБ уверяват, че процесът няма да създаде сътресения във финансовата система. Операторът "БОРИКА" АД вече е създал необходимата организация и детайлен план за прекратяване на дейността.

"Операторът е осигурил цялостното и навременно приключване на изпълнението на задълженията по извършваните чрез платежната система платежни операции", се посочва в официалното съобщение на централната банка. Целта е да не бъде застрашена финансовата стабилност на участниците в системата по време на прехода.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!