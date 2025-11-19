От 1 януари такса скача от 30 на 1000 лева

Кадър БТВ

Магазини, заведения и цехове са шокирани от нов сериозен скок на държавните такси, плащани към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

От 1 януари част от тарифите скачат между 10 и 30 пъти, което ще засегне всички по агрохранителната верига – от фермери и ветеринарни клиники до хранителни магазини и заведения, посочват браншови организации, предаде Новини.бг.

Таксите се плащат при различни административни услуги в БАБХ като регистрация, одобрения, проверки и изследвания, и са еднократни.

Шоково поскъпване

Таксите скачат приблизително 6 пъти за малки магазини и заведения до 50 кв.м. За производствени цехове поскъпването е много драстично - от досегашните 34 лв. на 1060 лв. За заведения и обекти за търговия с храни пък таксата за регистрация се повишава от 34 лв. до 230 евро.

Това е безпрецедентно увеличение, което ще постави много малки и средни бизнеси под риск, коментират от бранша.

Писмо до премиера с искане новите такси да бъдат отложени са изпратили 13 засегнати организации, сред които млекопреработватели, животновъди, хлебари и винари.

Алибегов: Властта ни излъга и е в нарушение

Властите сами не спазват правилата, наложени при преговорите за въвеждане на еврото, смята Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията.

"Това са поредните такси, които се увеличават. Както никой нямаше да вдига цените и както на бизнеса му е забранено да ги вдига, приехме правила, които трябва да се спазват. В същия момент институциите не спазват абсолютно никакви правила. За предприятия стигаме до такса от 1500 лв. за узаконяване, а преди е била стотина", коментира той пред БНТ.

Покрай страховете накъде ще тръгне икономиката и цените след въвеждането на еврото, моментът е възможно най-неподходящият за налагането на нови финансови тежести за бизнеса, допълни той, цитиран от Фокус.

БАБХ: Справедливо е

От БАБХ излязоха с позиция, че вдигането на налозите е оправдано, защото размерът им не е променян от години. Увеличението е вследствие на промени в европейското и националното законодателство, коментират от агенцията. От там обясняват, че целта е да се намалят разликите в таксите между различните видове бизнеси и да се актуализират стойностите според реалните разходи на агенцията.

Отменената тарифа е в сила от 2011 г. и е променяна само 3 пъти, последно през 2017 г. Събираните суми не са били актуализирани повече от 10 години, сочи анализ на БАБХ.

