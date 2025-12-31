От 1 януари цените по колонките на бензиностанциите ще са само в евро

снимка: Булфото

От 1 януари колонките по бензиностанциите ще показват стойността на зареденото гориво само в евро. В последния ден на 2025 година няма струпване по бензиностанциите в София заради очакваните затруднения с плащане на ПОС терминал, предаде БГНЕС.

От 1 януари 2026 г. еврото постепенно ще замени лева като официалната валута на България. В съответствие с постоянната стабилност на обменния курс, левът ще се обменя по курс 1.95583 лева за 1 евро. Двете валути ще се използват паралелно за период от един месец. Когато плащанията се извършват в левове, рестото ще се връща в евро. Това ще даде възможност за постепенно изтегляне на лева от обращение.

Двойното обозначаване на цените в левове и евро ще се прилага до 8 август 2026 г. Това условие не важи за бензоностанциите, където на колонките ще се изписва само цената в евро.

