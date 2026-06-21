От 1 юли всяка пратка под 150 евро от Китай ще има допълнително мито

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От 1 юли поскъпват пратките на стойност до 150 евро, които идват от страни извън Европейския съюз. Всеки вид стока в една пратка ще се обмитява с 3 евро.

Новата такса ще се отрази на потребителите и онлайн търговците у нас.

Ива често поръчва от китайски платформи и отново очаква голяма пратка.

„Поръчката е пълна с бебешки играчки, принадлежности, всичко, което може да ме спаси по време на полет, на пътуване в колата и т.н. Просто е много по-евтино, отколкото да ги поръчаш или купиш отвсякъде другаде“, каза тя в ефира на бТВ.

За нея качеството не е водещо при избора на стоки от онлайн платформите за пазаруване.

„Те задържат интереса около седмица, така че не успявам много да разбера какво е качеството на играчката, тъй като почти всичко бива счупено, скъсано или разхвърляно много бързо“, обясни Ива.

От 1 юли предстои въвеждането на мито за всеки вид артикул в пратките, които идват от страни извън Европейския съюз и са на стойност до 150 евро.

„Влиза в действие 3 евро митническа такса за всеки вид артикул в пратките. Ако имате 2 тениски, те ще бъдат обложени с 3 евро. Ако имате 3 тениски, пак е 3 евро, но ако имате една тениска, една чанта и едни обувки, имате 3 различни артикула по вид и тогава вече имате 3 по 3 – 9 евро“, посочи Жанет Найденова, изпълнителен директор на Българската е-комерс асоциация (БЕА).

За Ива това значи, че поръчките от китайските платформи вече няма да са по-евтината алтернатива.

„Вероятно по-отговорно ще поръчвам, за да събера повече неща на една поръчка, за да не се разхищава и да не е всяка седмица нещо ново оттук и оттам. Това доста ще оскъпи и директно ще започна да си пазарувам тук, защото цените горе-долу ще се изравнят“, обясни тя.

С въвеждането на новата такса ще намалеят и поръчките, казват и други потребители.

„Така или иначе вече е по-малко и с това ограничение още повече. Дори не е толкова изгодно да си пазаруваш оттам, така че е по-добре да инвестираш в нещо качествено, което ще ти издържи повече време, отколкото да се опитваш да пазаруваш оттам“, сподели Далия.

Забележки по отношение на качеството на продуктите има и Ели, която вече не пазарува от страни извън Европейския съюз.

„Аз 2-3 пъти си поръчвам, отварям пликчето и - фалшиви телефони. И вътре в тази стока, която съм им поръчала, не е това, което съм искала – фалшиви неща. Колежка си поръча чорапи за невропатия. Пратиха ѝ обикновени китайски чорапи за 20 евро“, разказа Ели.

Новата такса няма да повлияе на решението му да поръчва стоки от Китай, казва Павел.

„Уредено е и като влезеш, много лесно може да си намериш артикулите, които търсиш. По-скоро съм свикнал, не знам. Не поръчвам толкова много, нормален потребител. Качеството е много добре. Даже си направих едни рекламни шапки с няколко лога и излязоха на много добра цена. Много съм доволен“, сподели той.

Експертите обаче препоръчват освен на цената да се обръща внимание и на това безопасни ли са продуктите.

„По-големият проблем не е, че стоката е на ниска цена и нискокачествена. Всъщност плащаме ниска цена за много голяма опасност на стоките, които влизат в целия ЕС“, смята Жанет Найденова.

„Имаше и такъв случай, в който баща на новородено дете си беше купил ваничка от една от китайските платформи и се беше обадил и казал: „Дайте ми сертифицирана лаборатория, в която да изследвам ваничката“. И се оказа, че тя съдържа не само вредни, но и опасни вещества за здравето“, посочи тя.

„Така че съветвам потребителите да обърнат внимание първо на качеството на стоката, да търсят сертификати, така както търсят сертификати за стоките, произведени в България, за стоките, произведени в ЕС. В Европа има много по-висок стандарт за безопасност, отколкото в останалата част на света. И да изискваме и от другите доставчици същото, което изискваме и от България“, коментира Жанет.

Новата ставка ще се отрази и на българския онлайн пазар, казват още експертите.

„Има различни видове потребители. Има потребители, които никога не са купували от китайските платформи, и 95,5% от всички български онлайн потребители купуват от български онлайн магазини – проверени, доказани, с доверие, така че те ще продължат да купуват от тях, а не от външните платформи“, смята Жанет.

„Една голяма част от хората, които купуват, защото е евтино от трети страни, всъщност ще се замислят и върху това дали е толкова евтино и дали е безопасно, защото очакваме да намалеят пратките“, допълни тя.

По данни на НСИ вносът на стоки в България от трети страни за първите 4 месеца от годината е в размер на близо 9 млрд. евро, а най-голям обем стоки са внесени от Турция, Китай, Сърбия и Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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