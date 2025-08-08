От 11 август култово предаване тръгва по Нова тв

Кадър Нова тв

От 11 август “Диви и красиви” превзема ефира на NOVA и YouTube, за да ви потопи в една спираща дъха любовна приказка — изпълнена с емоции, страст и неочаквани обрати.

Седем мъже и седем жени влизат в уникален социален експеримент с една-единствена цел — да открият своя истински и неподправен партньор.

Още в първия епизод участниците ще бъдат изненадани от новите правила в “Палата на любовта”.

