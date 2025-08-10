От 11 август новият уред Парксайд в Кауфланд за 99 лева, изненада в Лидл

Кадър Кауфланд

Лидл и Кауфланд обявиха брошурите от 11 август до 17 август

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Milde Тоалетна хартия 3-пластова Различни видове 40 бр./ опаковка – цена 23,99 лв.; Прясно цяло пиле плюс две четвъртинки и бутчета Без вътрешности ≈ 2.1 kg/опаковка Цена за kg – цена 5,49 лв.; Шпеков салам Бургас XXL 3 x 300 g/ опаковка В асортимента и 1 бр. за 3.99 ЛВ./2.04 € – цена 7,98 лв.; Silvercrest® Ръчен чопър Цена за бр. № 478768 – цена 7,99 лв.; Печурки Произход: Полша 500 g/опаковка Цена за 1 kg – 6.58 ЛВ./3.36 € – цена 3,29 лв.; Penelope Прясно патешко филе С кожа ≈ 420 g/опаковка Цена за kg – цена 16,99 лв.; Колбасица по сръбски с бекон От свинско месо Опакована в защитна атмосферa 500 g/опаковка – цена 6,99 лв.; Суши сет Мукава 3 бр. Нигири 3 бр. Калифорния 6 бр. Хосомаки 2 бр. Футомаки и соев сос 326 g/опаковка – цена 8,79 лв. и много други.

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: ESKIMO GOLD Сладолед различни вкусове 70 – 75 г/ 110 мл – цена 1,49 лв.; Филе Елена от свинско контрафиле сушено 30 дни от свежата витрина кг – цена 23,99 лв.; Баничка тип пура различни видове от нашата пекарна 80 – 85 г – цена 0,59 лв.; Пилешко филе от гърди от свежата витрина кг – цена 9,99 лв.; PARKSIDE PERFORMANCE КОМБИНИРАН ПЕРФОРАТОР – цена 99,99 лв.; Български жълт лук калибър: 30 – 50 мм 5 кг в мрежа – цена 3,99 лв.; Българско грозде сорт Велика кг- цена 3,99 лв.; Букет Цветен микс различни видове бр. – цена 12,99 лв.; Букет рози микс 39 см 9 рози в букет – цена 8,99 лв.; Нектарини плоски 500 г в опаковка – цена 3,99 лв.; Авокадо Hass годно за консумация бр. – цена 1,99 лв.; Антуриум Стайно растение Ø9 см бр. – цена 14,99 лв. и много други

