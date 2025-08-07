От 11 август важи за всички българи в Гърция: Комисионни при теглене на пари в брой

Пиксабей

От понеделник, 11 август 2025 г., в Гърция ще влезе в сила нова законодателна уредба относно банковите комисионни за теглене на пари в брой от банкомати, както е предвидено в изменението на Министерството на националната икономика и финансите, внесено в проектозакона за Националния митнически кодекс, съобщава Bulgaria ON AIR.

Методът на начисляване на таксите ще се промени, независимо от коя банка се извършва тегленето. Казано по-просто, ако имате карта от една банка и теглите от банкомат на друга, таксата за теглене или проверка на баланса ще бъде нула.

По-конкретно, четирите промени, които ще влязат в сила от 11 август 2025 г., са следните:

Нулиране на таксите за теглене на пари в брой от банкови банкомати.

Премахване на таксите в населени места, където има само един банкомат, независимо дали е собственост на банка или на външен доставчик.

Установяване на таван от 1,50 евро за тегления от банкомати на трети страни в останалите случаи.

Безплатни запитвания за баланс и съгласуване на таксите между доставчиците на платежни услуги.

Транзакции чрез банкомати, управлявани от фирма или юридическо лице, които се намират в населени места, където има само един банкомат (включително в общини, съставени само от общински единици). В тези случаи комисионни няма да се начисляват.

Транзакции чрез банкомат, управляван от доставчик на платежни услуги, при използване на кредитна или дебитна карта, издадена от член на системата „DIAS – Междубанкови системи“. Този регламент нулира комисионните, когато картодържател, чиято карта е издадена от банка, членуваща в DIAS (напр. всички системни банки, CREDIBANK, Optima), тегли пари от банкомат на друга банка.

Тегления от банкомати, управлявани от търговско или юридическо лице, при използване на карта, издадена от доставчик на платежни услуги, който има пряко или косвено участие в управлението или капитала на оператора на банкомата.

Комисионните и всички други такси, начислявани от фирмите или юридическите лица, които управляват банкомати (по смисъла на параграф 1 от изменението), не могат да надвишават 1,50 евро на транзакция при теглене на пари с карта, издадена от доставчик на платежни услуги. Това ограничение важи при условие, че издателят на картата и операторът на банкомата не са свързани лица (например – при тегления от банкомати на Euronet или Cashflex с карта от несвързана банка).

