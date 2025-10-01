реклама

От 11 часа тестват сирените за ранно предупреждение и BG-Alert

01.10.2025 / 07:08 0

снимка: МВР

Днес от 11 до 11:30 часа ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-Alert.

Чрез сирените ще бъдат излъчени "Национален сигнал за тревога" и "Национален сигнал за край на тревогата" на територията на градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и Стара Загора, както и общините в областите Видин, Перник и Ямбол, а също и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй". 

Системата BG-Alert ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език. 

Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. 

За получаването им е необходимо активиране на канала с "Тестови сигнали" чрез менюто на устройството от страна на потребителите, предаде БНР.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама