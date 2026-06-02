От 11 до 11:30 ч. днес тестват системата BG-ALERT

снимка: МВР

В продължение на половин час днес – от 11:00 часа до 11:30 часа, ще бъде проведен отложеният от 01.04.2026 г. национален тест на системата BG-ALERT, съобщиха от МВР.

Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Каналът за тестове подлежи на управление от мобилното устройство.

Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран, посочват от МВР. Повече информация може да намерите тук: https://www.bg-alert.bg/#/news/49/news, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!