От 11 до 14 август временно променят движението в три участъка от "Хемус" в посока Варна

снимка: АПИ

През следващата седмица - от 11 до 14 август, ще се променя организацията на движение в платното за Варна в три участъка от АМ „Хемус“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината, заради която се налага промяната са краткотрайни текущи дейности, които ще бъдат извършвани на територията на Софийска област. При реализацията им ще се разполага техника в аварийната лента, като движението ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента.

От 11 до 14 август, от 6 ч. до 17 ч., ще се почистват облицовани окопи в отсечката между 24-и и 30-и км в платното в посока Варна на магистралата.

От 11 до 13 август, между 8 ч. и 16 ч., ще се работи по възстановяване на предпазна мрежа в трасето от 46-и до 49-и км в платното в посока Варна.

От 11 до 13 август, от 8 ч. до 16 ч., ще се премахва крайпътна растителност в участъка от 50-и до 53-и км в платното за Варна.

