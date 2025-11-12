От 11 ноември говорещите по телефон на пешеходна пътека се глобяват

Булфото

От 11 ноември, до 20 ноември 2025 г., в Русе започва втората част на традиционната кампания „Акция Зима“, насочена към безопасността на движението. Темата тази година е „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“, съобщиха от ОДМВР – Русе.

Фокус върху поведението на пешеходците и шофьорите

Основен акцент в кампанията е безопасността на пешеходците и взаимното уважение между участниците в движението.

Полицията ще налага глоби на пешеходци, които:

пресичат неправомерно, извън обозначените пътеки;

използват мобилен телефон по време на пресичане, което вече се счита за нарушение по новите правила;

създават опасност за движението с невнимателно поведение.

Контролът ще бъде насочен и към водачи, които не спират на пешеходни пътеки и не осигуряват предимство.

Новите мерки и контроли

Проверките ще обхванат и ползването на предпазни колани, детски системи и каски. Органите на реда напомнят, че с настъпването на зимата видимостта се влошава, особено за пешеходците, облечени в тъмни дрехи.

Затова от МВР призовават всички участници в движението да бъдат внимателни и да използват светлоотразителни елементи, особено при движение в тъмната част на деня.

Образователна инициатива за децата

Паралелно с полицейските проверки до 19 декември 2025 г. ще се проведе и образователната кампания „Пресичаме безопасно“, насочена към ученици и деца. Целта е повишаване на културата на движение и превенция на пътни инциденти сред най-младите участници в трафика.

Ден за възпоменание

На 16 ноември 2025 г. България ще отбележи Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Денят традиционно се чества във всички храмове на официалните религии в страната – в памет на загиналите и пострадалите на пътя.

Кампанията напомня:

Безопасността на пътя започва с отговорност.

Толерантността спасява животи.

