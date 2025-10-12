От 11 октомври влязоха нови правила за пазаруване в Турция

Пиксабей

Министерството на търговията в Турция въвежда сериозни промени в наредбата за етикетирането на цените. Целта е да се повиши прозрачността и да се предотвратят подвеждащи практики при продажбите, пише Марица.

Според новите правила магазините ще бъдат длъжни да приспадат теглото на опаковката от крайната цена на стоката. Това важи за всички продукти, които се продават в кутии, тавички или други опаковки, чиято тежест влияе върху цената. Пластмасовите торбички, стреч фолиото и пликовете няма да се отчитат като опаковка, която променя стойността.

Нововъведението ще важи и за продукти като баклава или други сладкарски изделия, които се продават в кутии – клиентът ще заплаща само за реалното тегло на продукта, а не заедно с опаковката.

Промени настъпват и в сектора на заведенията за хранене. Ресторанти, кафенета, пекарни и сладкарници вече ще бъдат задължени да въвеждат своите ценови листи в електронна система на Министерството на търговията. Данните ще могат да бъдат проверявани и от обществеността.

Менютата ще трябва да бъдат достъпни чрез QR кодове, които клиентите ще могат да сканират с телефоните си. Ако клиентът не желае да използва QR код, ще му бъде предоставено хартиено меню.

При установени несъответствия, липсващи или грешни цени ще се прилагат отделни санкции за всеки отделен продукт.

Освен това, наредбата предвижда нови правила и за печатните издания. Вестници, списания и книги ще могат да посочват цените си не само върху етикет, но и в електронен вид чрез специални устройства.

Всички промени влизат в сила в Турция от днес – 11 октомври 2025 г.

Според експерти, новата система ще улесни контрола върху цените, ще намали злоупотребите и ще осигури по-голяма защита за потребителите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!