От 11 септември влиза в сила в Метро, Билла и Фантастико

Кадър Метро

Билла

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Домати розови За 1 кг – цена 2,99 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Супер пиле XXL прясно + 2 бутчета За 1 кг – цена 5,49 лв.; TERMOMАХ Електрическа кана TK3079 1500W.2n, 16р. цена без BILLA Card 34,99лв. /17,89 € – цена 17,99 лв.; Баничка със сирене или със сирене и спанак От BILLA пекарна 125 г – цена 0,94 лв.; SAPIR Ръчен миксер SP 1110 AB 150W, 5 скорости 4 бъркалки, 1 бр. цена без BILLA Card 29,99 лв. / 15.33 € – цена 19,99 лв.; TEFAL Комплект съдове Duetto+ G719S655 6 части, индукция, Тенджери с размери 20/24 см + 2 стъклени капака, касерола 16 см + капак 16р. Цена без BILLA Card 249,90 лв./127,77 € – цена 124,90 лв. и много други.

Фантастико

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Кюфте/Кебапче без алергени и е-номера, брой – цена 0,99 лв.; Банани, кг – цена 1,99 лв.; Печено кашу ROIS 2 бр. х 140 г – цена 7,88 лв.; Шунка ТАНДЕМ вакуум 2 бр. х 300 г – цена 8,98 лв.; Капсули за пране ARIEL различни видове 2 оп. х 50 бр в оп. – цена 49,98 лв.; Панирани хапки с топено сирене, брой – цена 0,44 лв.; Пържени картофи стек хаус, кг – цена 9,99 лв.; Баничка със сирене и извара; със сирене, извара и спанак 120 г, брой предложението не е валидно за супермаркет Ф22, ул. „Акад. Борис Стефанов“ №22 – цена 0,89 лв. и много други.

Метро

В новия каталог-брошура на Метро ще откриете: Пъстърва изчистена 250 г+ МЕ=теглова разфасовка кг – цена 2,79 лв.; METRO CHEF Яйца размер М МЕ=30 бр. 0,39 лв. за бр. 0,20 € за бр. – цена 11,79 лв.; LAVAZZA Crema e Gusto Classico Мляно кафе ME=4 бр. х 250 г – цена 34,99 лв.; КРУШИ УИЛЯМС ME=теглова разфасовка кг – цена 3,79 лв.; METRO CHEF Свински киевски котлет защитна атмосфера МЕ=теглова разфасовка ~ 1.6 кг, кг – цена 11,99 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краварката в левия ъгъл Краве масло 82% ME=1 бр. х 250 г, при 4 броя – цена 6,19 лв. и много други.

