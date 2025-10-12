От 12 октомври вадете кожусите: Температурите падат до 0 градуса, падат слани

Пиксабей

На фона на очакваното затопляне и предстоящите високи температури ни очаква висок риск от слани в сутрешните часове. Това се дължи на факта, че времето над страната ще се определя от антициклон. Именно този антициклон ще обуславя тихото и слънчево време през деня и спокойните, ясни нощи – чудесни условия за образуване на слани в ниските райони, особено в Югозападна България и Дунавската равнина, пише Метео Балканс.

Очакваният период на повишен риск от слани е между 12 и 17 октомври, когато ще нахлуе относително по-студена въздушна маса. След този период моделите прогнозират затопляне и по-високи температури – нещо, за което споменахме преди няколко дни в една от предишните публикации.

Минималните температури между 12 и 18 октомври ще бъдат близки до нулата, а максималните ще се понижат и ще са между 15 и 20 градуса по Целзий. След това, според прогнозите, се очаква повишение на температурите до и над 22 градуса по Целзий.

