От 12 октомври влизат в сила нови правила за влизане в държавите в ЕС

ЕС обяви, че от 12 октомври стартира новата си електронна система за достъп на хора, които не притежават европейски документи за самоличност. Очаква се тя да засегне и някои живеещи в чужбина сънародници, чиито български паспорт и лична карти са изтекли или пък са се отказали от тях, предаде Кросс

Новата електронна система ще замени сега съществуващата с поставяне на печат в паспорта. Вместо това, пристигащите на територията на ЕС хора, които не притежават български или друг европейски документ за самоличност, ще бъдат насочвани към специални устройства за снемане на биометрични данни като пръстови отпечатъци и снимки. Целта е да има по-голям контрол върху влизащите безвизово неевропейски граждани и най-вече дали си тръгват, след като разрешените им 90 дни престой в рамките на 6 месеца изтекат.

Въвеждането на системата на няколко пъти бе отлагано, защото се очаква да доведе до опашки и напрежение.

"На места, като на пристанищата на Дувър и евротунела, бяха изградени много такива пунктове, където ще могат да се дават отпечатъци и хората ще могат да минават. Службите казват, че забавянията, които се очакват на Дувър, на Фолкстоун, когато хората напускат Великобритания, за да влязат в ЕС с ферибот или евротунела, ще са около 5 минути. Но лятно време това забавяне със сигурност ще е повече. Както сега започнаха отпуските за децата, хората все повече пътуват. На мен ми се е случвало да чакам 2-3 часа на евротунела или ферибота, за да мина. Сега с тези допълнителни промени ще бъде още повече според мен", смята Атанас Чиков, който е миграционен консултант.

Затова, системата ще се въвежда на етапи. От 12 октомври по границите ще започне снемането на биометрични данни от хората, които нямат европейски паспорти, а от есента на следващата година от тях ще се иска да кандидатстват онлайн и за специално разрешително за влизане в ЕС.

"За това разрешително първоначално идеята беше да бъде 7 евро, но имайки предвид инфлацията, сега излезе информацията, че ще струва 20 евро. Обявиха, че то ще важи за 3 години. А граждани, които са на възраст под 18 г. и над 70 г. няма да плащат за него. Ако вие сте европейски гражданин и вашата съпруга например пътува с вас или дете, те също няма да плащат за това разрешително", съобщи още Чиков.

Затова миграционният консултант съветва живеещите в чужбина сънародници, които по някаква причина са останали без български документ за самоличност, да използват връщането си сега за лятна ваканция в родината и да си извадят такъв.

"Тези сънародници, които нямат валидни български паспорт или лична карта, при първото влизане в България, да отидат и да си подменят паспорта или личната си карта. Така няма да им се налага да кандидатстват за това разрешително, да чакат и да плащат излишни пари. Просто да са сигурни, че винаги или техният паспорт, или лична карта са валидни и така ще им е лесно да пътуват към България и ЕС".

