От 13 октомври в Лидл пускат пилешки бут без кости под 10 лева, а в Кауфланд пускат 2 луканки под 12 лева

Кадър Община Велико Търново

Лидл обяви брошурата си от 13 Октомври – 19 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Лидл ще откриете: Кухненска хартия 2-пластова 100 m, 435 къса 1 бр./опаковка – цена 5,99 лв.; Свинска плешка без кост Цяло парче Опакована в защитна атмосфера ≈ 1.2 kg/ опаковка Цена за kg – цена 5,99лв.; Кафе напитка Лате Макиато, Капучино или Еспресо Макиато 330 ml/опаковка – цена 1,39 лв.; Crivit Спортен панталон За нея или него Цена за бр. № 479254, 79251 – цена 14,99 лв.; Пресен пилешки обезкостен бут С кожа ≈ 750 g/опаковка Цена за kg – цена 9,79 лв; Суши сет Сапоро С включени соев сос, джинджифил, уасаби и клечки за хранене 462.5 g/опаковка – цена 11,99 лв.; Прясно пилешко бутче XXL С част от гърба Опаковано в защитна атмосфера ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg В асортимента и ≈ 660 g за 5.99 ЛВ./3.06 € за kg – цена 3,99 лв. и много други.

А ето и предложенията на Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Комбиниран перфоратор PKHAP 20 V, без батерия и зарядно – цена 119,90 лв.; Земел със сусам 60 г (1 кг = 1,84ЛВ.) – цена 0,11 лв.; МЛЕКАРКАТА Краве масло 82% масленост 2×250 г – цена 8,99 лв.; PERSIL Гел избрани видове 2×30/33 пранета – цена 24,99 лв.; ОРЕХИТЕ Луканка Смядовска 2×180 г – цена 11,99 лв.; TCHIBO ESPRESSO Мляно кафе различни видове 2×250 г – цена 16,99 лв.; ZEBRA Кухненска ролка Décor двупластова 150 листа 2×1 бр – цена 4,59 лв.; Домати мини Рома сладки и сочни 500 г – цена 4,49 лв.; БЕЛЕНСКО Сирене от краве мляко 2×400 г – цена 11,99 лв.; MILKI DREAM Кашкавал от краве мляко, Германия 2×400 г – цена 10,79 лв.; FIVEPI Едам, Гауда, Кашкавал или Моцарела от краве мляко Нидерландия 2×350 г – цена 12,69 лв. и много други.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!