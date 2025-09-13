От 13 септември: Взимат ви колата и книжката и 1200 евро глоба за 1,10 промила в Гърция

От 13 септември в сила влиза новият правилник за движение по пътищата в Гърция със солени глоби.

За шофиране без колан или говорите по телефона, глобата е 350 евро, а ако предизвикате катастрофа - може да лежите в затвора, предаде БТВ.

Ако надвишите ограничението с над 50 км/ч ще ви глобят със – 700 евро и ще ви вземат книжката за 2 месеца. Ако карате без колан, глобата е 350 евро, а за всеки пътник без колан – глоба от 150 евро плащат и водачът, и спътникът.

Ако не спрете на знак „Стоп“ или минете на червена светлина, глобата е 350 евро и 1 месец без книжка. Ако причините ПТП, глобата става 700 евро и два месеца без книжка.

По новите правила, при нива на алкохол в кръвта от 0,5 до 0,8 промила – глобата е 350 евро и отнемане на книжката за месец. За 0,8 до 1,10 промила, глобата е 700 евро и се отнема книжката за 90 дни.

Над 1,10 промила глобата е 1200 евро и отнемане на книжката за половин година, а автомобилът се спира от движение.

При всеки инцидент заради нарушение, в зависимост от това дали има наранени или починали лица по ваша вина, може да лежите в затвора до между 10 години и 30 години, а при причиняване на смърт на повече от едно лице – лишаване от свобода до живот.

