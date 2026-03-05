От 14 до 15:30 ч. утре спират движението в района на Медицинския университет във Варна

снимка: МВР, илюстративна

Утре, 6 март, в интервала от 14:00 до 15:30 ч., в района на Ректората на Медицински университет – Варна ще се проведе учение по евакуация с участието на екипи на РДПБЗН – Варна, ЦСМП – Варна и Български червен кръст. За това съобщават от ОДМВР – Варна.

Във връзка с провеждането на учението ще бъде въведена временна организация на движението, както следва:

Освобождаване на пътното платно от паркирани автомобили по ул. „Марин Дринов“ в участъка между ул. „Генерал Гурко“ и ул. „Иван Аксаков“.

Ограничаване на движението на МПС по:

– ул. „Марин Дринов“ между ул. „Генерал Скобелев“ и ул. „Иван Аксаков“;

– ул. „Генерал Гурко“ между ул. „Цар Иван Асен“ и ул. „Марин Дринов“;

– ул. „Иван Аксаков“ между ул. „Цар Иван Асен“ и ул. „Марин Дринов“.

Регулирането на движението ще се осъществява от служители на ОДМВР – Варна.

От полицията апелират водачите на МПС да спазват временната организация на движението и указанията на полицейските служители.

