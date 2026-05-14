От 14 до 16 май се променя движението през Кресненското дефиле

снимка: АПИ

От 12 ч. днес - 14 май, до 12 ч. на 16 май /събота/ се ограничава движението в посока Кулата в участък от път I-1 през Кресненското дефиле при „Малкия тунел“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на „Малкия тунел“, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!