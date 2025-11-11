От 14 ноември: Емаг обяви първите стоки за Черен петък

Кадър Емаг

13-ото издание на Black Friday – най-голямото събитие с отстъпки за годината и награди в eMAG*, ще започне рано сутринта на 14 ноември 2025 г.

Потребителите ще имат възможност да купят стоки, предлагани от eMAG и Marketplace търговци на платформата, без лихва, на 10 вноски за суми над 299 лв./152,88€ или на 20 вноски над 599 лв./306,26€ за продукти, предлагани от eMAG.

За първи път: „Колело на късмета“ с награди на стойност 400 000 лв./ 204 516,75€ и 10 лв./ 5,11€ бонус при първа покупка в приложението

Потребителите, които направят първата си поръчка през мобилното приложение на eMAG, ще получат ваучер от 10 лв./ 5,11€ за следващи покупки.

Ето и първите продукти от офертата на eMAG за Black Friday***:

Фритюрник без мазнина Tefal Easy Fry&Grill 2in1 EY505D15

Безжична вертикална прахосмукачка Dyson V8 Advanced

Професионална прахосмукачка с измиване Ryer Carpet Cleaner PLUS Injection-Extraction, препарат за почистване на текстилни петна, килими, тапицерии, прозорци, подове

