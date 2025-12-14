От 15 декември тръгва първият държавен "Магазин за хората"

Кадър БНТ

Първият държавен "Магазин за хората" ще отвори врати в град Куклен утре, пише България он ер.

Целта му е да осигури достъп до български храни на постоянно ниски цени, както и да подкрепи българските производители.

Проектът ще стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига в Пловдивска област.

В обектите клиентите ще могат да намерят над 45 стоки от базовата потребителска кошница.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!