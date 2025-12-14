реклама

От 15 декември тръгва първият държавен "Магазин за хората"

14.12.2025 / 14:26 1

Кадър БНТ

Първият държавен "Магазин за хората" ще отвори врати в град Куклен утре, пише България он ер. 

Целта му е да осигури достъп до български храни на постоянно ниски цени, както и да подкрепи българските производители.

Проектът ще стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига в Пловдивска област.

В обектите клиентите ще могат да намерят над 45 стоки от базовата потребителска кошница.

 

 

 

Коментари
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 546709 | Одобрение: 102684
А нещо за Варна ? Куклен ни е далече.....!!
