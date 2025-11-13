От 15 ноември започва Коледният пост: Има забрана

Пиксабей

От 15 ноември българските православни християни влизат в дълъг период на духовно и физическо пречистване, пише Ladyzone.bg. Започва Рождественският пост, по-познат като Коледни пости! Това е време, в което се яде специфична храна, но и време за размисъл. Християните се подготвят за за най-светлия празник в годината - Рождество Христово.

Колко продължават Коледните пости

Рождественският пост започва всяка година на 15 ноември и продължава до 24 декември - навечерието на големия празник Рождество Христово. Поради продължителността си от около 40 дни, в църковната традиция често се нарича „Малък пост“, за да се разграничи от по-строгия Велики пост, който предхожда Великден.

Другото популярно наименование е „Филипов пост“ - поради това, че последният ден преди започването му е празникът на апостол Филип Апостол.

Защо се правят Коледните пости?

Целта на поста е да насърчи вътрешно и външно пречистване - на духа и тялото - преди да посрещнем раждането на Христос.

Споменаването на поста датира още от IV век. Първоначално периодът бил значително по-кратък, близо седмица, но по-късно през XII век – вече било установено четиридесетдневно въздържание. Тази продължителност е символична и напомня за други „четиридесетдневни“ периоди в Библията (като поста на Моисей) и подчертава значението на Рождество Христово.

Какво се яде и какво не по време на Коледните пости?

Постът налага определени ограничения, макар да не е толкова строг, колкото Великият пост. Ето кои са основните указания:

Забранени:

месо

яйца

млечни продукти

всички производни на животинските храни

Разрешени:

зеленчуци

плодове

бобови култури

ядки

гъби

сушени плодове

растителни мазнини

Какво се яде и какво не по дни от седмицата:

Понеделник, сряда, петък: пълно въздържание от алкохол, животински продукти и ястия, които съдържат олио. Препоръчително е да се спазва диета със сурова храна.

Вторник и четвъртък: разрешени топла храна с растително масло.

Събота и неделя (и в дни на празници като 21 ноември – Въведение Богородично, 6 декември – Никулден): често се разрешава риба и вино.

В последната седмица на поста режимът става още по-стриктен: например в някои дни е позволена само растителна храна, без олио, сол или захар.

Кой не трябва да пости?

Постът е благородна практика, но не е подходящ за всички в най-стриктен вид. Изключения се правят за:

Малки деца (например под 7 години)

Бременни и кърмачки

Хора, възстановяващи се от сериозни заболявания, с хронични проблеми или слабо здраве

В такива случаи е добре да се консултират с духовник и лекар преди строго въздържание.

Народни обичаи и традиции на Коледните пости

Според народната вяра, почистването на дома е позволено само сутрин. Вярвало се, че ако се прави вечер, може да се привлече лоша енергия.

В този период се избягват конфликти - кавгите се считат за лош знак за предстоящата година. Риболовът и ловът по това време също носят лош късмет. Загубата на нещо по време на Великия пост се е смятала за лош късмет, но намирането на нещо неочаквано се е смятало за добра поличба.

От 20 декември (празникът Игнажден) нататък подготовката за празника се засилва - множество обичаи за „полазване“, запалване на „будник“ (върху който се гадае за плодородие и късмет), обредна питка с монета.

Как да постим правилно до Коледа?

Започнете плавно режима си, ако до момента сте се хранили по съвсем различен начин.

Свържете го с добри дела - милосърдие, прошка, молитва. Постът е по-широко понятие от „не ям месо“.

Подгответе се здравословно - растителното хранене може да бъде богато и полезно, но не забравяйте да обърнете внимание на важните хранителни вещества като протеини, витамини и микроелементи.

