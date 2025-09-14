От 15 септември на щандовете на Кауфланд и Лидл

Кадър Кауфланд

Кауфланд и Лидл обявиха брошурите за период от 15 Септември – 21 Септември 2025

Кауфланд

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: БЕЛИИСА Сирене от краве мляко 2×400 г – цена 11,49 лв.; ОРЕХИТЕ Шпеков салам различни видове 230 г – цена 5,99 лв.; LINDT LINDOR Шоколадови бонбони различни видове 200 г – цена 12,99 лв.; PEPSI/ MIRINDA/ 7 UP различни видове 2 л РЕТ – цена 1,99 лв.; Хляб със закваска 500 г – цена 1,49 лв.; Пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина кг – жцена 3,99 лв.; Поничка с плодов пълнеж различни видове 65 г – цена 0,79 лв.; Закуска с пекан и кленов сироп 85 г – цена 0,99 лв.; Закуска с пушено сирене и шунка 80 г – цена 0,99 лв.; Закуска с топено сирене 110 г – цена 0,99 лв.; Баничка тип пура различни видове 80 – 85 г – цена 0,59 лв.; Геврек със сирене и сусам 100 г – цена 0,99 лв.; Пърленка Артизан с квас 160 г – цена 0,69 лв.; Микс бейби салатки с или без рукола 200 г – цена 2,99 лв.; Босилек, Джоджен или Девесил бр – цена 1,49 лв.; Хризантема Деко Градинско растение Ø13 см бр. – цена 7,99 лв.; Драцена копф микс Стайно растение Ø12 см бр. – цена 7,49 лв.; Драцена Маргината Стайнo растениe Ø10,5 см бр. – цена 7,49 лв.; МОЛЕРИТЕ Панагюрска луканка 400 г – цена 15,99 лв.; Свински врат Монтана с крехка коричка и със смлян черен пипер, кг – цена 24,99 лв.; КФМ Луканка слайс различни видове 200 г – цена 6,49 лв. и много други.

Лидл

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Пастърма XXL Нарязана От свинско контрафиле 300 g/опаковка – цена 10,49 лв.; Свински бут без кост Цяло парче ≈ 1.2 kg/опаковка Цена за kg – цена 6,99 лв.; Livarno Home Спален комплект С високо съдържание на памук Различни видове Цена за комплект № 479892, 479890 – цена 17,99 лв.; Лимони Произход: Южна Африка Цена за kg – цена 3,99 лв.; Прясно пилешко бедро Без кост и кожa Опаковано в защитна атмосфера 800 g/опаковка – цена 6,99 лв.; Скариди Бланширани Калибър: 30/40 Опаковани в защитна атмосфера 200 g/опаковка – цена 4,19 лв.; Ципура Изчистена Опакована в защитна атмосфера ≈ 1.1 kg/опаковка Цена за kg – цена 17,99 лв.; Meat Revolution Гурме бургер от говежди рибай От аржентински свободнопасищни говеда Опакован в защитна атмосфера 300 g/опаковка – цена 5,49 лв.; Сурова наденица „Петрохан“ От прясно българско свинско месо Опакована в защитна атмосфера 640 g/опаковка – цена 8,39 лв. и много други.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!