От 15 септември нов турски сериал тръгва по БТВ

Кадър БТВ

"Далечен град" - нов турски сериал започва по bTV Story от 15 септември.

Турският сериал "Далечен град" (Uzak Şehir) с ексклузивна премиера съвсем скоро в България!

Хитовата продукция на Kanal D, постигнала рекордни рейтинги, ще стартира през септември в ефира на bTV Story, пише https://tvnovellas.blogspot.com/

"Далечен град" е впечатляваща мелодрама, вдъхновена от ливанския сериал "Ал Хайба", дело на утвърдената продуцентска компания Ay Yapım ("Присъда", "Езел", "Вътрешен човек", "Забраненият плод", "Листопад" и др.).

До момента в Турция е показан един сезон, състоящ се от 28 оригинални епизода по над 2 часа, като наесен предстои да стартира и вторият.

Още с първите си епизоди "Далечен град" се превърна в най-гледаното заглавие в Турция, а през март 2025 г. постигна най-високия рейтинг за Kanal D за последните 15 години.

Продукцията вече има награда за "Най-добър сериал на годината" от TV Yıldızları Ödülleri и е считана за един от най-успешните турски драматични поредици на десетилетието.

В главните роли зрителите ще видят Синем Юнсал (Назлъ от "Доктор Чудо", Севги от "Дъщеря ми") и Озан Акбаба ("Север Юг", "Опасни улици").

Продуцент на поредицата е Керем Чатай, стоящ зад успеха на редица хитови сериали като "Присъда", "Вътрешен човек", "Кварталът на богатите" и др. Режисьор е Ахмет Катъксъз ("Семейството", "Черни пари и любов").

"Далечен град" разказва историята на Аля, която пристига в граничния град Мардин. Тя идва от Канада със сина си Дениз, за да погребе съпруга си, и тогава за пръв път среща неговото семейство.

Скоро Аля разбира, че няма да е толкова лесно да си тръгне от тук... Семейството Албора, дало името си на селото, е обградено от множество врагове, водени от жажда за отмъщение и амбиция.

Деверът на Аля - Джихан Албора, е отдаден на това да защитава своето семейство, но срещата им с Аля обещава да преобърне живота и на двамата завинаги.

